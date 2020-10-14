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  3. 14 Ekim 2020 19:15

Sokak röportajı: ''AK Parti sayesinde Atatürk'e aşık oldum''

Yapılan bir sokak röportajında vatandaşlardan birinin AK Parti sayesinde Atatürk'e aşık olduğunu söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

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Sokak röportajlarında ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. 

Halk Ekranı adlı Youtube kanalında yayınlanan videoda bir vatandaşın AK Parti'nin ülkeye olan iyiliklerini ironik bir şekilde anlattığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Günboyu'nun haberine göre vatandaş şunları söyledi: 

"NAMAZ KILAN İNSANLARIN DA..."

"AK Parti'nin iyiliği olduğu bu ülkeye. Namaz kılan oruç tutanların insanların da yalan söyleyebileceğini, insanları aldatabileceğini gösterdiler. 

"BENİ MUSTAFA KEMAL'E AŞIK ETTİLER"

Millet bunlarla yüzleşti. Ben Mustafa Kemal'i çok sevmezdim. Ama beni aşık ettiler adama sevdirdiler. Bu iyilikleri oldu millete. Teşekkür ediyorum onlara." 

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