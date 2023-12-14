Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümünden sorumlu tutulan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in Türkiye'ye getirilerek yargılanmasının söz konusu olduğunu belirterek Türkiye'ye getirileceği açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye’ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkını hukukunu kaybetmesine müsaade etmeyiz” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘7. Yılında İstinaf Kanun Yolu Değerlendirme Toplantısı’ programına katıldı. Bakan Tunç, programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye’ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkını hukukunu kaybetmesine müsaade etmeyiz” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ‘7. Yılında İstinaf Kanun Yolu Değerlendirme Toplantısı’ programına katıldı. Bakan Tunç, programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç, sosyal medyada bir avukatın savcı odasından paylaştığı fotoğraflara ilişkin gerekli soruşturmanın açıldığını söyleyerek, “Tasvip etmediğimiz bir görüntü. Hem savcı hem de ilgili avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunduk. Bu tür nahoş görüntülere müsaade edilemez. Gerekli soruşturma hem savcı hem de avukat açısından başladı. Barolar Birliği’nden de beklentimiz hassasiyetle davranması” diye konuştu.

“Sanığın Türkiye’ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu”

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü kazanın ardından yurt dışına kaçmasına ilişkin Somali adli makamları ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tunç, “Önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye’ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkını hukukunu kaybetmesine müsaade etmeyiz” dedi.

Somali Cumhurbaşkanı: Tutuklama emri yoktu; oğlum Türkiye'den kaçmadı

Somali Cumhurbaşkanı AP'ye yaptığı açıklamada, İstanbul'da bir motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili ilk kez konuştuç. Mahmud, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul'da kaldığını belirterek, oğlunun kaçmadığını ileri sürdü.

"Tutuklama emri yoktu" diyen Cumhurbaşkanı "Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Yani bir işi var ve ülke dışına çıktı." diye konuştu.

Göçer'in ölümü sonrası Somali Cumhurbaşkanının oğlu için yurt dışı yasağı çıkarıldı ancak tutuklama emri çıktığında Mohamud Türkiye'den ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud,, "Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum." dedi.

Oğlunun yetişkin biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı "Karar ona ait ama ben bu tavsiyeyi veriyorum" ifadelerini kullandı.