Son 1 ayda koronavirüsten ölen sağlık çalışanı sayısı korkuttu

SES Ankara Şubesi geçtiğimiz Eylül ayında 24 sağlık emekçisinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, geçtiğimiz Eylül ayında 24 sağlık emekçisinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklandı. 2020 yılının Eylül ayında ise 35 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği hatırlatılarak ölümlere dikkat çekildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na da bir çağrı yapılarak “Bugün aşılar ile koruyuculuğumuz sağlansa da sağlık emekçisi arkadaşlarımızı yitiriyoruz. Kış dönemine girilirken başta hamile, kronik hastalığı olan engelli ve pandemi kapsamında riski sağlık sorunları olan arkadaşlarımız tekrardan idari izin kapsamına alınarak, sağlık emekçilerinin sağlığına yönelik koruyucu tedbirler arttırılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

YENİDEN İDARİ İZİN HAKKI VERİLMELİ

SES Ankara Şube Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Kış dönemi, kapalı ortamlar, aşılama hızının durması, tekrar dozlarının aksaması gibi nedenlerden dolayı Covid-19 kaynaklı ölümlerin artma olasılığı çok yüksek. Sağlık Bakanlığı, riskli gruplardaki sağlık çalışanlarına idari izin hakkını yeniden vermeli, nitelikli koruyucu ekipman, havalandırma sistemleri gibi önlemleri almalıdır” dedi.

PANDEMİ GÜNDEM OLMAKTAN ÇIKTI

“Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması göre; gebe ölümleri 2020’de salgın öncesi yıla göre yüzde 52 arttı. Yani bu yıl geçen yıla oranla yüzde 52 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik” diyen Yalçınkaya sözlerini şöyle tamamladı: “Toplumun genelinde maalesef pandemi gündem olmaktan çıktı. İktidar ve Sağlık Bakanlığı da pandemi yokmuş, kış dönemi riskli değilmiş gibi davranıyor. Bunların bedeli de sağlık emekçilerine çıkıyor. Açılışlar, mitingler, kapalı ortamlarda kalabalık toplantılar bir yana, artık stantlara da tam kapasite seyirci alınacak. Pandemi ile mücadelenin hastane kapılarında görülmesi gerçekten bizleri tüketti.”

Birgün