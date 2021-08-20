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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 20 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 19 bin 918 kişinin korona testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 20 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 293 bin 252 testin sonucuna göre 19 bin 918 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 15 bin 561 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 204 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler türkiye korona koronavirüs vaka sayısı
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