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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 13 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de koronavirüsten 171 kişi daha hayatını kaybetti. 18 bin 796 yeni vaka var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat sayısını şu notla paylaştı:

"FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın"

Etiketler korona koronavirüs vaka
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