Son 24 saatin koronavirüs tablosunda vaka sayısında büyük düşüş

Sağlık Bakanlığı 15 Mayıs'ın koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Mayıs’a ait verilere göre, 120 bin 183 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 154 yeni vaka tespit edilirken 10 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 190 kişi sağlığına kavuştu.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

İşte 15 Mayıs 2022 son 24 saatin koronavirüs tablosu: