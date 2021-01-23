Son 40 yılın en kurak 6’ncı senesi

Türkiye'de uzun yıllar boyunca yağış ortalaması 574 milimetre olarak ölçüldü. Ülkede 1981'den sonra en kurak yıl 2008 yılında yaşandı. 2008 yılında yağışlar uzun yıllar boyunca kaydedilen ortalamanın yüzde 22 altında gerçekleşti.

En kurak 2’nci yıl olan 1989’da ise yağışlar yüzde 18 azaldı. 1990 yılı da en kurak 3’üncü yıl olarak kaydedildi ve yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 17 altında oldu. 2020 yılında alansal yağış ortalaması ise 500 milimetre olarak kaydedildi.

Geçen yıl yağışlar yüzde 13 azalarak 6’ıncı en kurak yıl olarak kayıtlara geçti.

10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.39'a ulaştı. 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşen barajların doluluk oranı yağışlarından ardından 20 Ocak’ta yüzde 30.77, bir gün sonra yüzde 31.4, dün de yüzde 31.39 olarak ölçüldü. Barajlarda 13 gün içinde meydana gelen artış yüzde 12.23 olarak kayıtlara geçti.

Baraj doluluk oranlarındaki bu artışa rağmen ölçülen değerin son 10 yılın en düşük değeri olduğu belirtildi. Büyük kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile baraj doluluk oranı 20 Ocak 2014 tarihinde yüzde 36.05’le bugünkü değerin üzerindeydi.