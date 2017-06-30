Son 60 yılın rekoru kırıldı ! Kavruluyor

İzmir'de 41 Antalya'da 45 derece ile ölçülen hava sıcaklığı son 60 yılın rekorunu kırdı.



Haziran ayının son haftasını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçiren Türkiye bugünden itibaren de Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Hafta başına kadar etkili olması beklenen ve hava sıcaklığını 10-12 derece kadar mevsim normallerinin üzerine çıkarması tahmin edilen yeni dalga etkisini kısa sürede gösterdi.

Bugün İzmir'de 41, Antalya'da 45 derece ölçülen hava sıcaklığı son 60 yılın en yüksek derecesi oldu. İstanbul'da 39 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı Balıkesir'de 41, Bodrum'da 42, Fethiye'de 44, Kaş'ta 46 dereceye olarak ölçüldü.

10 DERECEYE VARAN ARTIŞ

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla bazı il ve ilçelerde "uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerleri" görülecek. Öte yandan, sıcak hava dalgası gelecek pazartesi günü batı bölgelerde, salı günü iç ve hafta ortasında ise doğu bölgelerde etkisini kaybedecek ve sıcaklık mevsim normallerine dönecek.

Aşırı yüksek sıcaklığın neden olabileceği olumsuzluklara karşı yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları, sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları istendi.