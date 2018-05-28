Son seçim anketi açıklandı ! Hangi parti yüzde kaç oy alır ?

İstanbul Ekonomi Araştırma (IE), Nisan ve Mayıs aylarında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. IE'nin Twitter hesabından açıklanan verilere göre, genel seçimlerde hiçbir parti veya ittifak çoğunluğu sağlayamayacak.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

IE'nin kamuoyu araştırmasında, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi ittifak ya da partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

"Meclis dağılımına bakıldığında, bugün itibarıyla hiçbir parti veya ittifakın meclis çoğunluğunu sağlayamadığı görülmektedir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, 'partilerin tek başlarına oy oranları ile ittifak oy oranları arasındaki farkların, siyasi birlikteliklerinin hem pozitif hem de negatif yönlü oy geçişkenliklerine sebep olduğu' ifade edildi.

ERDOĞAN'IN OYU BELİRLEYİCİ OLACAK'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin mevcut adaylar üzerinden yapılan kamuoyu araştırmasında ise, seçimlerin Erdoğan'ın alacağı oy oranı tarafından belirleneceği belirtildi: "Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaç tur olacağının belirleyicisi Sayın Erdoğan'ın 1. tur oy oranı olacaktır. Nisan ayından beri süregelen trend Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalacağını göstermektedir."