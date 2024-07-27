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Son seçim anketi açıklandı: Seçmenin derdi ortak, partileri ayrı

Son seçim anketi açıklandı: Seçmenin derdi ortak, partileri ayrı
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ASAL Araştırma tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde yapılan son seçim anketinde seçmene hem Türkiye'nin en büyük sorunu hem de bugün bir genel seçim olsa oy verecekleri parti soruldu. Seçmen ortak sorunda ortak paydada buluşurken sorunları çözebilecek parti sorusunda ayrıştı...

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2024 Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Haziran ve Temmuz ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette yurttaşlara, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

EN ÖNEMLİ SORUN "EKONOMİ, ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI"

Ankete katılanların yüzde 64.6'sı bu soruya ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 6.2 oran ile "Mülteciler" cevabını verenler takip etti.

"Adalet" yanıtı ise yüzde 5.5 ile üçüncü sırada yer aldı.

ASAL Araştırma tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde yapılan son seçim anketinde seçmene hem Türkiye'nin en büyük sorunu hem de bugün bir genel seçim olsa oy verecekleri parti soruldu. Seçmen ortak sorunda ortak paydada buluşurken sorunları çözebilecek parti sorusunda ayrıştı...

Ekonomi/Hayat Pahalılığı: %64.6
Mülteciler: %6.2
Adalet: %5.5
İşsizlik: %3.4
Eğitim: %3.0
Güvenlik: %1.7
Terör:%1.2
Ahlaki değer kaybı: %0.6
Başıboş sokak köpekleri: %0.5
Anayasa: %0.4
Her şey sorun: %6.6
Diğer: %2.4
Sorun yok: %1.2
Fikrim yok/Cevap yok: %2.7

Aynı soruya yanıt verenlere ikinci olarak "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi.

ASAL Araştırma tarafından 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde yapılan son seçim anketinde seçmene hem Türkiye'nin en büyük sorunu hem de bugün bir genel seçim olsa oy verecekleri parti soruldu. Seçmen ortak sorunda ortak paydada buluşurken sorunları çözebilecek parti sorusunda ayrıştı...

Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 36.6'sı tercihini Hiçbiri'den yana kullandı.

Hiçbiri: %36.6
AK Parti: %21.5
CHP: %19.2
DEM Parti: %3.5
MHP: %3.0
Zafer Partisi: %1.9
Yeniden Refah Partisi: %1.6
İYİ Parti: %1.2
Türkiye İşçi Partisi: %0.3
Diğer: %2.2
Cevap yok: %9.0

 

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