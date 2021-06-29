Şort giyen genç kıza sokakta sözlü taciz

Bir genç kız, sosyal medya hesabından sokakta şort giydiği için kendisine tepki gösteren bir şahsın videosunu paylaştı.

Sosyal medyada yayılan bir video, tepki çekti. Şebnem T. adlı genç kız, İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve giydiği şorta tepki gösteren bir şahsın, kendisine hakaretler yağdırdığı anların görüntülerini paylaştı.

"SEN UTANMAZSIN"

T., videodaki şahsa, şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtirken, şahıs, "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan T., şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın hiç karışma hakkı olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine şahıs, T. ve babasına hakaret yağdırıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Diğer yandan söz konusu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, videoyu paylaşarak, şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı.