Suç örgütü davasında 2 sanığa tahliye

Ankara'da A.B.K. suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya dün tahliye talebinde bulunmayan tutuklu sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

M.G.Ç.'nın avukatı Ela Leyla Umur, yargılanmanın "kör dövüşüne" döndüğünü, "M7U3H9F8C4" kod adlı gizli tanığın kendisini ortaya çıkartarak bu kumpası ifşa ettiğini söyledi.

Avukat Umur, mahkeme başkanına, "Savunma mekanizmasına hiç yardımcı olmadınız. Bize çapraz sorgu yaptırmadınız. Bizim soru sormamızı engelliyorsunuz. Gizli tanıkların çoğu ifadelerinin zorla alındığını söylemiştir. Müvekkilimin hiç bir kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesini talep ediyorum. Müvekkilim sosyal hayata kazandırılmalıdır." dedi.

Avukat beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcı, S.S.'nin de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesini, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme başkanı ara kararı açıklamadan önce söz alan B.K.'nin avukatı Umut Köroğlu, tutuklanan komiser U.G.'nin gizli tanık "M7U3H9F8C4" kod adlı S.S.'nin beyanlarını emniyette aldıklarını, PDF olarak savcıya gönderdiklerini itiraf ettiğini söyledi ve "Bu da bizim beyanlarımızı doğruluyor." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, S.S.'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesine ve A.B.M. ile F.A.B.'nin yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

AA