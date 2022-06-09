Türk Lirası'ndaki rekor değer kaybı yeniden hız kazanırken ve kur korumalı mevduat adımı da etkisiz kalınca piyasada "süper bono" ve "enflasyon korumalı mevduat hesabı" beklentileri oluştu. Peki ekonomi şapkasından süper bono ya da enflasyon korumalı mevduat hesabı çıkar mı ?

Türk Lirası'nda Mayıs başında yeniden başlayan hızlı değer kaybı bu hafta vites yükseltti. Mayıs'ta 14,7 seviyesinde olan dolar/TL kuru 17 TL'yi aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Bu iktidar faizi artırmayacak" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybı hız kazandı.

İktidarın döviz kurlarındaki yükselişi durdurmak için çıkardığı KKM, enflasyon karşısında başarısız oldu. Aylardır reel getirisi (enflasyondan arındırılmış) olan tek finansal araç borsa oldu. Dövizse reel getiri açısından ‘eksi’de. Bu da döviz merkezli KKM’de duranların da alım güçlerinin düştüğünü gösteriyor.

Bu kapsamda kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlar gündeme getirilmişti.

Yine de piyasalar, yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin ne zaman devreye alınacağını izlemeye devam ediyor.