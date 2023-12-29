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Süper Kupa maçından 12 saat önce yapılan yorum sosyal medyada gündem oldu

Süper Kupa maçından 12 saat önce yapılan yorum sosyal medyada gündem oldu
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Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi nedeniyle iptal olmasının ardından sosyal medyada yapılan bir yorum gündeme geldi.

Suudi yetkililerin Süper Kupa finalinde Atatürk posteri ve pankartıyla ilgili kriz çıkarmaları Türkiye gündemine oturdu. Yaşanan olaya tepki yağarken, Fenerbahçe ve Galatasaray da rest çekerek maça çıkmama kararı aldı.

"MAÇ İPTAL OLUR BEYLER"

Sosyal medyada ise bir taraftarın maçın başlamasına 12 saat önce yaptığı yorum da dikkat çekti. Maçkolik'te maç sayfasına yorum yazan bir taraftar "Araplar son zamanlarda Atatürk'e saldırıyor. Sıkıntı çıkarırlar maç iptal olur beyler uzan durun böyle maçlarda" ifadelerini kullandı. Maçla ilgili henüz bir krizin yaşanmadığı saatlerde yapılan bu yorum gündeme oturdu.

Süper Kupa maçından 12 saat önce yapılan yorum sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Etiketler süper kupa maç iptal
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