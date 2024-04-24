Sürpriz... Akaryakıta indirim geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıt fiyatlarına ilk indirim haberi geldi. İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahiplerine bu sefer iyi bir haberimiz var. Dolar kuru ve brent petrol fiyatları zirve seyrine devam ederken indirim haberi geldi.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından bir yılda zam üstüne zam gelerek akıl almaz fiyatlara yükselen akaryakıt fiyatlarındaki zam fırtınası aralıksız devam ederken 31 Mart yerel seçimlerinden önce 2 hafta içerisinde benzine toplamda 3,03 TL, motorine 2,40 TL, LPG'ye de 50 Kuruşluk zam gelmişti.

Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası akaryakıta indirim göründü. Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı taktirde 25 Nisan Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim sonrası Ankara'da motorin fiyatı 41,63 TL'ye, İstanbul'da 40,75 TL'ye ve İzmir'de 41.91 TL'ye gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

24 Nisan Çarşamba günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,44 TL

Motorin fiyatı: 43,03 TL

LPG fiyatı: 23,10 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,61 TL

Motorin fiyatı: 42,15 TL

LPG fiyatı: 23,09 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,74 TL

Motorin fiyatı: 43,31 TL

LPG fiyatı: 23,03 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,21 TL

Motorin fiyatı: 43,84 TL

LPG fiyatı: 23,35 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,45 TL

Motorin fiyatı: 43,96 TL

LPG fiyatı: 23,01 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,41 TL

Motorin fiyatı: 43,92 TL

LPG fiyatı: 22,59 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,64 TL

Motorin fiyatı: 43,29 TL

LPG fiyatı: 22,74 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,94 TL

Motorin fiyatı: 43,52 TL

LPG fiyatı: 22,47 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,07 TL

Motorin fiyatı: 43,65 TL

LPG fiyatı: 22,67 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,38 TL

Motorin fiyatı: 43,96 TL

LPG fiyatı: 22,05 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,40 TL

Motorin fiyatı: 42,93 TL

LPG fiyatı: 22,77 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,76 TL

Motorin fiyatı: 43,33 TL

LPG fiyatı: 22,90 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,75 TL

Motorin fiyatı: 43,49 TL

LPG fiyatı: 23,50 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,94 TL

Motorin fiyatı: 43,52 TL

LPG fiyatı: 22,67 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,02 TL

Motorin fiyatı: 43,61 TL

LPG fiyatı: 23,66 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,99 TL

Motorin fiyatı: 43,57 TL

LPG fiyatı: 23,21 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,45 TL

Motorin fiyatı: 44,03 TL

LPG fiyatı: 23,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.