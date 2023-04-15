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Taksim'de Cumartesi Anneleri'ne gözaltı

Taksim'de Cumartesi Anneleri'ne gözaltı
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AYM kararı üzerine Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin 16 Kasım 2022 tarihli Maside Ocak kararının ardından 942. Hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedi.

Ancak polis, Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyenlere izin vermedi ve 13 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 13 isim şöyle: Hanım Tosun, Hanife Yıldız, Ali Ocak, Besna Tosun, Mikail Kırbayır, Feyyaz Yaman, Gülseren Yoleri, Faruk Eren, İrfan Bilgin, Hasan Karakoç, Kenan Yıldızerler, Zekine Türkeri, Arzu Aksakal.

Etiketler gözaltı taksim cumartesi anneleri
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