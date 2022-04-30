  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tarih verildi; elektriğe bir büyük zam daha geliyor

Tarih verildi; elektriğe bir büyük zam daha geliyor

Tarih verildi; elektriğe bir büyük zam daha geliyor

Enerji Piyasaları Uzmanı Çağada Kırım, normalde sektörde zammın temmuzda beklendiğini belirtirken, maliyet makasının açılmasıyla bu zammın mayıs ayına çekilebileceğini kaydetti.

Yılbaşı ve nisan ayında yapılan elektrik zamları sonrası maliyet artışları nedeniyle yeni zammın kapıda olduğu ifade ediliyor. Özellikle mesken abonelerine verilen elektrikte üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki farkın yüzde 92'ye çıkması nedeniyle durumun sürdürülemez olduğu vurgulanıyor.

 Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Enerji Piyasaları Uzmanı Çağada Kırım, normalde sektörde zammın temmuzda beklendiğini belirtirken, maliyet makasının açılmasıyla bu zammın mayıs ayına çekilebileceğini kaydetti.

Şu anda mesken düşük tüketim satış fiyatının kilovatsaat (kWh) başına 1.26 TL, üretim maliyetinin ise 2.41 TL olduğuna dikkat çeken Kırım, maliyet artış hızının böyle devam etmesi durumunda ağustos ayında üretim maliyetinin 3.54 TL'ye çıkacağını aktardı. Bu durumda aradaki farkın yüzde 92'den yüzde 181'e çıkacağını ifade eden Kırım, zammın gecikmesi durumunda oranının da katlanarak artacağını, zammın büyütülmek istenmeyeceğini dile getirdi.

BOTAŞ'ın elektrik üretim doğalgaz tarifesinin Ocak 2021'den bu yana standart metreküp başına 1.41 TL'den 10.75 TL'ye yükseldiğini söyleyen Çağada Kırım, artış oranının yüzde 600'ü bulduğunu belirtti. Tüm maliyetin elektrik satışına yansıtılmadığını ifade eden Kırım, ancak bunun sürdürülemez bir noktaya geldiğini aktardı. Kırım, “Tüm abone gruplarına zam bekleniyor. Zam oranını tahmin etmek şu an mümkün değil ama rakamlar ortada” dedi.

(Kaynak)

Etiketler elektrik zam elektriğe zam zam geliyor elektrik zammı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yağışlı hava geri geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri
Yatırımcılardan ''borsada ne alırsan al dönemi'' için dikkat çeken açıklama
MetroPOLL son anketinde Erdoğan'ı sordu... İşte o anketin sonucu
Ünlü psikolog Esra Ezmeci evli kadınların ''yatak odası''ndaki en büyük sıkıntısına bu yanıtı verdi
Benzine bir dev zam daha !
Jorge Jesus'tan olay yaratan Fenerbahçe açıklaması
Ege'de büyük kriz! Yunanistan haddini aştı, Türkiye resti çekti
Gizemli hepatit salgını için 7 soru 7 cevap! Bu belirtilere dikkat
Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu
İşte Türkiye’nin en zengin 20 ailesi