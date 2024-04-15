  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tartıştığı sağlık personelini ısırarak yaraladı

Tartıştığı sağlık personelini ısırarak yaraladı

Tartıştığı sağlık personelini ısırarak yaraladı
Güncelleme:

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde trafik kazasına müdahale eden 112 Acil Ambulans personeline saldıran ve 'ısırarak yaralayan' jandarma uzman çavuş açığa alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz akşam Hayrabolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik kazasında yaralanarak kalbi duran kazazedeye müdahalede bulunan Paramedik Enes Abdullah A.’ya ambulans içerisinde ve dışında yumruk atıp, ölümle tehdit eden jandarma uzman çavuş, kazazedeyi hastaneye yetiştiren sağlık ekibinden özür dilemek için geldiği hastanede yeniden taşkınlık yaptı.

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜ ISIRDI

Bu kez de ambulans şoförü Cemil U.’nun yanağını ısırıp darp eden uzman çavuş hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen uzman çavuş görevden de uzaklaştırıldı.

 Tekirdağ Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup, ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır” denildi. 

Etiketler valilik sağlık personel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selektörle radar uyarısı suç mu? Uzmanı açıkladı Selektörle radar uyarısı suç mu? Uzmanı açıkladı CHP'li Kilis Belediye Başkanı Arapça tabela ve afişleri söktürdü CHP'li Kilis Belediye Başkanı Arapça tabela ve afişleri söktürdü Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Göç İdaresi'nde demir korkulukları söküp firar ettiler Göç İdaresi'nde demir korkulukları söküp firar ettiler Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Yaz gelmeden uyarısı geldi: Kavrulacağız Yaz gelmeden uyarısı geldi: Kavrulacağız Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını Kilisede korkunç saldırı: Psikoposu defalarca bıçakladı Kilisede korkunç saldırı: Psikoposu defalarca bıçakladı Dolar, Euro ve altın tatil sonrası hızlı başladı Dolar, Euro ve altın tatil sonrası hızlı başladı Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL