TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında seçimlerin ardından ilk kez toplandı.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan AK Parti Genel Kurulun’da konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Antalya’da yaşanan teleferik kazasına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti TBMM Genel Kurulu’nda çeşitli değerlendirmeler yapan Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teleferik kazasında sorumlu olanların tutuklanmasını temenni etti. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı vefatının 31’inci yılında anmayı ihmal etmedi. Ayrıca Şahin, 31 Mart yerel seçimlerini de değerlendirerek siyasi farklılıklar nedeniyle bir vatandaşın işten çıkarılmasını kınadığını belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın da söz aldığı kurulda, milletvekillerinin kullandığı “Kürdistan” ifadelerini reddettiğini kaydetti. Turizmin Türkiye için son derece önemli olduğundan ahseden Erhan Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Turizmin sorunları yığılıyor birikiyor. Türkiye, turizmden alması gereken geliri maalesef alamıyor."

Öte yandan Usta, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi çağrısında bulundu. Seçim sonuçları hakkında ise iktidar partisine karşı “vatandaşın sesine kulak vermeli” eleştirisi yaptı.