TCDD'deki hurda yolsuzluğunda 6 personel işten atılmış !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları A.Ş'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Hamit Erdoğan’ın da aralarında olduğu 4 personel hakkında hurda yolsuzluğu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından, yeni bir hurda skandalı daha ortaya çıktı. CHP’li İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın önergesine cevap veren Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TCDD’deki hurda yolsuzluğuyla ilgili 6 personelin memuriyetten atıldığını, 1 personele de aylıktan kesme cezası verildiğini açıkladı.

CHP'li Tanal, TCDD’de “usulsüz hurda satışı yapıldığı” iddialarını soru önergesi yoluyla Meclis gündemine taşımıştı. Tanal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a “Usulsüz hurda satışı yapıldığı gerekçesiyle TCDD’ye yönelik başlatılan herhangi bir idari veya adli soruşturma var mıdır? ‘Hurda yolsuzluğu’ iddiasıyla soruşturma geçiren, açığa alınan, görevden alınan, ihraç edilen, ceza alan herhangi bir TCDD personeli, yetkilisi, bürokratı var mıdır? Henüz kullanım ömrünü doldurmamış vagonların Sivas Bostankaya Gar Şefliği’nde kesilerek hurda haline getirildiği ve satıldığı iddiası doğru mudur?” şeklinde sorular yöneltmişti. TURHAN YANIT VERDİ

CHP’li Mahmut Tanal’ın soru önergesine yanıt veren Bakan Turhan, TCDD’de hurda yolsuzluğu iddialarına ilişkin 8 soruşturma başlatıldığını, 5’nin tamamlandığını, 3’ünün ise halen devam ettiğini aktardı. Turhan, ‘hurda yolsuzluğu’ fiili nedeniyle 6 personelin memuriyetten çıkarıldığını, 1 personelin ise aylıktan kesme cezası aldığını anlattı.

Bakan Turhan, “Usulsüz hurda satışı, yolsuzluğu, hırsızlığı gibi İddialar ile ilgili 2019-2020 yılında toplam 8 adet inceleme/soruşturma yapılmış/yapılmakta olup, 5'i tamamlanmış, 3’ünün ise halen soruşturma süreci devam etmektedir. 2 adet konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. 2010-2020 yılları arasında ‘hurda yolsuzluğu’ fiili nedeniyle 1 personel aylıktan kesme, 6 personel İse memuriyetten çıkarma cezası ile cezalandırılmıştır. Ayrıca, zaman zaman yapılan ihbarlar araştırılarak idari başlatılmakta, yapılan işlemler ihbar yapan kişiye de bildirilmektedir” bilgisini verdi.

Henüz kullanım ömrünü doldurmamış vagonların Sivas Bostankaya Gar Şefliği’nde kesilerek hurda haline getirildiği iddialarını ise reddeden Turhan, “Sivas Bostankaya Gar Şefliğinde bulunan vagonlar ağırlıklı olarak 1954 yılında imal edilmiş olup bunlardan kullanma imkânı bulunmayan ve tamirleri ekonomik olmayan vagonlarla ilgili teknik rapor düzenlenerek ıskat teklifleri yapılmış ve ıskat kararı alınmıştır. Iskat edilen vagonların satışları mevzuat gereği Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne (HURDASAN A.Ş.) yapılmıştır. Kullanım ömrünü doldurmamış vagonların ıskatı ve kesimi yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN

Tanal, devlete ait hurdaların usulsüz bir şekilde satıldığına ilişkin iddiaların incelenerek, kamu kurum ve kuruluşlarındaki “hurda yolsuzluğunun” önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.