Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kişi tutuklanırken, 6 kadın için sınır dışı kararı verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak fuhuş yapan ve yaptıran şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, Kapaklı ilçesinde Özbekistan uyruklu K.X.’in (32) , Özbekistan uyruklu N.Y. (29), S.M. (22), D.U. (25), N.A. (37), S.T. (32) ve R.U (25) isimli kadınlara fuhuş yaptırdığı, F.Ç.’nin (29) ise kadınlara yer temin ederek, erkeklerle buluşmaları organize ettiği tespit edildi.

8 kişi gözaltına alındı

Polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırılan 6 kadın ile K.X. ve F.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. K.X. ve F.Ç., adliyeye sevk edildi.

1 kişi tutuklandı

F.X, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, F.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.