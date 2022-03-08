Teklif kabul edildi: Bir üniversitenin adı değişti

Putin, Kiev'i neden vurmuyor? Taşın altından yine İsrail çıktı!

Bu altın fiyatı tahmini olay olur! Altında korktuğumuz başımıza geliyor

Erdoğan faturayı hakimlere kesti: ''Ey hakim sen nasıl oluyor da serbest bırakıyorsun ?''