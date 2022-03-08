Teklif kabul edildi: Bir üniversitenin adı değişti
İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin adı değişti. Milli Eğitim Komisyonunda kabul edilen teklifle birlikte İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirildi.
AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve 37 milletvekilinin imzasıyla Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİNİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ
Teklife göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin adı İstanbul Topkapı Üniversitesi olacak. Bursa Mudanya Üniversitesi adında vakıf üniversitesi kuruluyor.
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