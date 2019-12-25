  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Aralık 2019 16:30

TEM Otoyolu'nda intihar girişimi ! Yol trafiğe kapandı...

TEM Otoyolu’nda yaya üst geçidine çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Tellere tutunan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde bulunan yaya üst geçidine çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Üst geçidin kenarındaki tellere tutunarak ortaya kadar giden M.T.’yi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri TEM Otoyolu’nu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de önlem aldı. İkna çabalarının sonuç verdiği M.T., merdivenle çıktığı tellerden alındı. Ailevi sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen M.T., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanan intihar girişiminin son bulmasıyla TEM Otoyolu Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tem otoyolu , intihar girişimi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM