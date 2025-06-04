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Kaybolan şizofreni hastasının ölümünün altından cinayet çıktı

Kaybolan şizofreni hastasının ölümünün altından cinayet çıktı
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Afyonkarahisar'da kayıp başvurusundan 43 gün sonra cesedi bulunan şizofreni hastası D.B.'nin (52), kayınbiraderinin eşi tarafından eşarpla boğulduğu ortaya çıktı.

Işıklar beldesindeki eski taş ocağı bölgesinde, 15 Ocak tarihinde kayaların arasında erkek cesedi bulundu. Cesedin şekli ve kayalar arasında olması nedeniyle olayın cinayet olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, ölen kişinin, 3 Aralık 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusunda bulunulan D.B. olduğunu belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), B.'ın en son 27 Kasım 2024 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra saat 22.00 sıralarında, aralarında husumet bulunan kayınbiraderi S.H.'nin evine gittiğini tespit etti.

Yapılan araştırmada; B.'ın raporlu şizofren hastası olduğu, eşi T.B. ile boşanma aşamasında olduğu, 2024 yılı temmuz ayında yaşadığı tartışma sonrası eşini bıçaklaması nedeniyle tutuklandığı tespit edildi. Ekipler, B.'nin eşi T.B.'nin eşyalarını alarak iki çocuğu ile birlikte kent merkezinde kiraladıkları eve taşındığını, buna eşi T.B.'nin ağabeyi S.H.'nin yardım ettiğini, B.'ın 2024 Kasım ayında hastalığı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını, sonrasında eşi ve eşinin ağabeyi S.H. ile ailesini sürekli tehdit ettiğini tespit etti.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Yaklaşık 650 saatlik kamera görüntülerini inceleyen JASAT ekipleri; B.'ın 27 Kasım 2024 tarihinde gündüz saatlerinde çocukları ile birlikte Işıklar beldesindeki evinde olduğunu, saat 18.00 sıralarında çocuklarını yolcu ettikten sonra Sülümenli beldesinde oturan cezaevinden arkadaşları İ.E., İ.E. ve S.E.'nin evine gittiğini, burada bir müddet alkol aldıktan sonra kendisini Işıklar beldesindeki bir birahaneye bırakmalarını istediğini, birahanede bir süre alkol aldıktan sonra çıktığını belirledi.

EŞARPLA BOĞULMUŞ

D.B.'ın; aynı gün aralarında husumet bulunan kayınbiraderi S.H. ve eşi N.H.'nin evine gelerek içeri girmek istediği, içeri zorla girip salondaki koltuğa oturduğu, B.'ın odadakilere hitaben 'Eşimle aramızı siz bozdunuz, boşanmamıza siz sebep oldunuz, hepinizi yakacağım, öldüreceğim' dediği, B.'ın sigara yakmak istediği, N.H.'nin evde kalp hastası insanlar olduğunu söylemesine rağmen sigarasını yaktığı, bunun üzerine N.H.'nin sigara ve çakmağı almak için hamle yaptığı esnada B.'ın karnına dirsek attığı, bunun üzerine N.H.'nin başından çıkarıp B.'ın boynuna doladığı eşarbı sıkarak boğduğu tespit edildi. N.H.'nin ağabeyi Y.S.'nin eve geldiği, Y.S., S.H. ve B.B.'nin cesedi bir çuvala sararak evin avlusunda bulunan patpat tabir edilen tarım aracına yükledikleri ve eski taş ocağı yakınlarına bıraktıkları belirlendi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.H., eşi N.H., İ.K., B.B. ve Y.S. tutuklandı. (DHA

DHA

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Etiketler Afyonkarahisar kayıp şizofreni
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