Temsil ve tanıtım giderine "bahşiş" de eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bakanlığının 3 yılda “Temsil ve Tanıtma Giderleri” tertibinden toplam 1 milyon 165 bin 411 TL harcama yaptığını açıkladı. Bakan Turhan, temsil, tanıtım, ağırlama ödeneğinin kullanıldığı yerleri anlatırken “verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri” ifadesini de kullandı.

Tarafsız Haber Ajansında yer alan habere göre, Turhan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bakanlığın temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneklerine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakanlığın 2020 Mali Yılı bütçesinin “Temsil ve Tanıtma Giderleri” tertibinden 432 bin TL ödenek tahsis edildiğini belirten Turhan, “Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri kapsamında 2020 yılında yapılacak mal ve hizmet alımlarının söz konusu ödenek dahilinde yapılmasına azami özen gösterilecektir” dedi.

ZİYAFET, HEDİYE, ÇİÇEK, BAHŞİŞ…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, temsil, tanıtım, ağırlama ödeneğine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Temsil, tanıtım, ağırlama ödeneği; makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler, yabancı temsilciler ve konukların geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konaklama ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle, verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş, taşıma giderleri ile ziyafetlerin gerektirdiği giderler, Ulusal gün ve bayramlarda yapılmakta olan benzeri törenlere ilişkin giderler ile tanıtma amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri için kullanılmaktadır.”

1 MİLYON 165 BİN 411 TL HARCAMA YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 1 Ocak 2017 ile 24 Aralık 2019 tarihleri arasında bakanlığının “Temsil ve Tanıtma Giderleri” tertibinden toplam 1 milyon 165 bin 411 TL harcama yaptığını söyledi.