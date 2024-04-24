Tepebaşı Belediyesi'nden bank çalan gence yanıt

Ayrıldığı sevgilisiyle birlikte oturdukları bankı evine götüren gence, Tepebaşı Belediyesi'nden yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir genç Beraber oturduk diye bankı çaldım, ben mi sevmedim” ifadelerini kullandı. Gencin paylaşımında evine götürdüğü bankın fotoğrafı da yer aldı.

Söz konusu paylaşıma Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi yanıt verdi.

Belediyenin resmi hesabından yapılan paylaşımda “Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız” ifadeleri yer aldı.