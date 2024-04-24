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Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
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MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya yapılanması içerisinde yer aldığı belirtilen Saim Ç., İstanbul'da yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

MİT'TEN UZUN SÜRELİ TAKİP 

MİT, PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Saim Ç. uzun süredir takip ediyordu. En uygun zamanda MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde yakalanan Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakmak’ın, terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı öğrenildi.

Etiketler PKK sözde sorumlu
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