Tevfik Göksu'dan stüdyoda namaz açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayın arasında namaz kılarken çekilen görüntüleriyle ilgili ilk kez konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafları 'seçim çalışmaları' olarak adlandırıldı.

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Tevfik Göksu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuştu. "Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım" diyen Hakan, konuyu Tevfik Göksu’nun “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” yanıtını aldığını söyledi.