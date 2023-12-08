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THY, 18 seferini iptal etti

THY, 18 seferini iptal etti
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Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep’te etkili olan olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, "Gaziantep’te yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 08 Aralık ve 09 Aralık tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.

AA

Etiketler THY gaziantep fırtına sefer iptali
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