THY Avustralya’da Melbourne uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları, Avustralya’nın Melbourne şehrine ilk uçuşlarını bugün başlattı.

Türkiye'nin göklerdeki gururu Türk Hava Yolları, dünyayı uçurmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları, Türkiye’nin en büyük ve dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi konumunda yer alıyor.

6 kıta, 130 ülke

Bugüne dek erişim sağladığı 5 kıtada 129 ülke ve 345 destinasyona ulaşan bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları, önemli bir başarıya daha imza attı. Türk Hava Yolları, 6 kıta ve 130 ülkeye ulaştı.

Melbourne şehri dahil edildi

THY, Avustralya’nın Melbourne şehrini uçuş ağına dahil etti. Türk Hava Yolları, bir süredir Avustralya uçuşlarına başlamayı planlıyordu. Bugün bu konuda kritik bir adım atıldı.

İlk uçuşlar başladı

Avustralya’ya ilk uçuşlar, İstanbul’dan Avustralya’ya Singapur aktarmalı olarak başladı.

Türk Hava Yolları’nın ilk TK168 İstanbul(IST)-Singapur(SIN)-Melbourne(MEL) uçuşu, bugün 17.30'da gerçekleşti.

İlk uçuşta TC-LJF tescilli Boeing 777 tipi uçak kullanıldı.

Bolat ilk uçuşu yerinde takip etti

Açılış uçuşunda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da yer aldı.

Uçak değişimi olmayacak

Uçuşlar Singapur aktarmalı, haftalık üç frekans olarak icra edilecek. Aktarmada uçak değişimi olmayacak.

Daha sonra uçuşların beşe çıkarılması ve Melbourne ile Sydney’e her gün sefer düzenlenmesi planlanıyor. Hedefe iki yıl içinde ulaşılması bekleniyor.

Hedef doğrudan uçuş

THY, yeni sipariş verdiği uzun menzilli yolcu uçakları ile birlikte bu hattı İstanbul’dan duraksız gerçekleştirmeyi hedefliyor.