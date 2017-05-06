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  3. 06 Mayıs 2017 10:02

THY havada dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı

Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm ABD tarifeli uçuşlarda business class yolcularına yönelik dizüstü bilgisayar dağıtımı uygulaması sabah seferiyle başlatıldı.

THY havada dizüstü bilgisayar dağıtımına başladı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Amerika ve İngiltere uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasına yeni çözümler geliştirilmeye devam ediliyor.

THY, Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm ABD uçuşlarının business sınıfında bugün itibarıyla dizüstü bilgisayar dağıtmaya başladı.

Amerika'ya seyahat eden business sınıfı yolcular, zengin içerikli kabin içi eğlence sistemi Planet'in ayrıcalıklarıyla seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürürken, kabinde sunulacak yeni dizüstü bilgisayarlar sayesinde şahsi işlerinin takibini de gökyüzünden kesintisiz sağlayabilecekler.

Uçuş öncesi kişisel bilgisayarlarını THY personeline teslim eden business sınıfı yolcular, uçak içinde şahsi işleriyle meşgul olabilmek için kabin personelinden dizüstü bilgisayar talep edebilecekler. Katlanarak tablet olma özelliğine ve ayrıca dokunmatik ekrana sahip bu dizüstü bilgisayarlar, yolcuların kişisel bilgilerini koruyabilecekleri bir güvenlik sistemi ile sunulacak. Yolcular, bilgisayar kullanımı sonrasında, arzu ederlerse verilerini harici bir saklama birimine (USB) kopyalayabilecek ve bilgisayar kapatıldığında yolcunun tüm kişisel çalışmaları otomatik olarak ve tamamen bilgisayardan silinecek.

Atatürk Havalimanı çıkışlı tüm İngiltere uçuşları içinse bu uygulama 12 Mayıs'ta başlatılacak.

AA

thy , notebook , dizüstü bilgisayar , abd uçuşu