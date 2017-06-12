THY uçağına balon engeli

Florya çevresinde çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldığı öğrenilen uçan balonlar İstanbul Atatürk Havalimanı pistinin üzerine kadar gelince, kalkış için pist başında bekleyen bir THY uçağının gecikmeli havalanmasına yol açtı. Kalkış için son hazırlıkları yaptığı sırada uçan balonları pist üzerinde görmenin şaşkınlığını yaşayan THY pilotu, hava trafik kontrolörüne "Pist üzerinde en az 7-8 tanesi bir araya bağlı uçan balonlar geçiyor. O yüzden pist üzerinde bekliyoruz" diye bilgilendirmede bulundu

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, uçakların iniş ve kalkış yaptığı güzergahlarda uçurulan uçurtmalar ve balonlarla ilgili pilotlar, uçuş güvenliğini tehlikeye yol açmaması için bunları gördüklerinde kule görevlilerini hemen uyararak bilgilendiriyor.

Kule görevlileri de anında ilgili birimlerle temas kurarak uçuş güzergahlarında balon ve uçurtma uçurulmasına engel oluyorlar. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçakların pilotları, piknikçilerin uçurtmalarından şikâyetçi olunca, polis günboyu sahilde uçurtma avına çıkmıştı.

THY UÇAĞI KALKIŞ İÇİN BALONLARIN GEÇMESİNİ BEKLEDİ

Son olarak cumartesi günü Florya çevresinden çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldığı öğrenilen uçan balonlar Atatürk Havalimanı pist üzerine kadar geldi. Saat 15:37'de dış hat uçuşu yapacak olan kalkış için pist başında bekleyen bir THY uçağının pilotu Florya-Sefaköy yönündeki pist üzerinde uçan balonları gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu, Uçuş Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek durumu rapor etti.

"PİSTİN ÜZERİNDE UÇAN BALONLAR GEÇİYOR"

Pilot, hava trafik kontrölörüne,"Şu an tam pistin üzerinde uçan balonlar geçiyor böyle en az 7- 8 tane bir araya bağlı efendim. Birer birer balonlar geçiyor. O yüzden bekliyoruz pist üzerinde" anonsunu yaparak bilgilendirmede bulundu. THY pilotu uçan balonların uçuş güvenliğini tehlikeye atmaması adına kalkış için balonların pist üzerinden geçmesini bekledi. Uçak balonların uzaklaşmasının ardından havalandı.