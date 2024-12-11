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THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti

THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti
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İstanbul'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağış sırasında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan biri THY diğeri ise Pegasus'a ait iki yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

İstanbul’dan kalkan Türk Hava Yolları ve Pegasus uçaklarına, kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet etti. Her iki uçak da güvenlik amacıyla havalimanına geri döndü.

THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini yapan uçağına İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, dönüş kararı alındığını uçuşun emniyeti ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Çukurova seferini gerçekleştiren TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçağına da kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bu durum üzerine pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen'e geri dönme kararı aldı.

Yolcular uçaktan indirildi ve yeni bir uçak tahsis edilerek yolcular bu uçağa alındı.

 

Etiketler yıldırım yolcu uçağı pegasus THY yıldırım isabet etti
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