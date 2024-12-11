THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım isabet etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağış sırasında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan biri THY diğeri ise Pegasus'a ait iki yolcu uçağına yıldırım isabet etti.
İstanbul’dan kalkan Türk Hava Yolları ve Pegasus uçaklarına, kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet etti. Her iki uçak da güvenlik amacıyla havalimanına geri döndü.
THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini yapan uçağına İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, dönüş kararı alındığını uçuşun emniyeti ile ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.
Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Çukurova seferini gerçekleştiren TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçağına da kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bu durum üzerine pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen'e geri dönme kararı aldı.
Yolcular uçaktan indirildi ve yeni bir uçak tahsis edilerek yolcular bu uçağa alındı.
Türk Hava Yolları'nın #TK868 İstanbul - Abu Dabi seferini gerçekleştiren TC-LSN tescilli Airbus A321neo tipi uçağa kalkıştan kısa bir süre yıldırım isabet etti. Durum üzerine pilotlar açıklama yaparak, uçağın incelenmesi için İstanbul'a geri döneceklerini açıkladı. Uçak, güvenli… pic.twitter.com/RFEywhUH12— HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) December 10, 2024
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol