  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY, Yunanistan seferlerini iptal etti

THY, Yunanistan seferlerini iptal etti

THY, Yunanistan seferlerini iptal etti
Güncelleme:

Yunanistan'da hava trafik kontrolörlerinin yarın gerçekleştireceği grev nedeniyle THY bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TK1843/TK1844  Istanbul-Atina-İstanbul, TK1849/TK1850  Istanbul-Atina-İstanbul, TK1845/TK1846 Istanbul-Atina-İstanbul,  TK1881/TK1882 Istanbul-Selanik-İstanbul seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. 

DHA

Etiketler THY yunanistan sefer grev
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonucu açıklandı
TOGG'un fiyatı açıklandı, Erdoğan'ın o sözleri tartışma konusu oldu
Erdoğan'dan bir deprem itirafı daha
Geçici işçilere müjde, staj ve çıraklık mağdurlarına kötü haber
İstanbul'da çocuk trafik canavarı dehşeti! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma
Dünyanın en uzun kadını Türkiye'ye böyle geldi
Meteoroloji'den 10 ilimiz için turuncu ve sarı kodlu uyarı!
Fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi
A'dan Z'ye yeni borç yapılandırması yürürlükte... İşte tüm ayrıntılar