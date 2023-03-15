THY, Yunanistan seferlerini iptal etti

Yunanistan'da hava trafik kontrolörlerinin yarın gerçekleştireceği grev nedeniyle THY bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, TK1843/TK1844 Istanbul-Atina-İstanbul, TK1849/TK1850 Istanbul-Atina-İstanbul, TK1845/TK1846 Istanbul-Atina-İstanbul, TK1881/TK1882 Istanbul-Selanik-İstanbul seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

DHA