Tokat'ta korkutan deprem: Eğitime 1 gün ara verildi

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; Tokat'ın Suluray ilçesinde saat 18.11'de yerin 5.99 kilometre altında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5.99 kilometre altında 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Nevşehir, Samsun, Yozgat gibi birçok ilden de hissedildi.

'MÜSTAKİL BİR DEPREM OLABİLİR'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Öncelikle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. O bölgenin deprem tehdidini tartışmıştık. Bu Kuzey Anadolu fayında değil yan kollarda 6-6.5'a kadar deprem oluşturabileceğini 7'ye çıkmayacağını söylemiştim. Daha önceki 9 kilometre civarındaydı. 5 kilometreye yakın olması, binaya göre değişir ama bazı binalarda hissedilebilir. " ifadelerini kullandı.

Şükrü Ersoy ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Türkiye bir kere deprem ülkesi bunu kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden depreme karşı dirençli şehirler geliştirmemiz gerekiyor. Harita üzerindeki bilgileri konuşarak olursam bu anakol üzerinde olmadığı için 7 üzerinde bir deprem beklemem. 5.6 müstakil bir deprem olabilir ama daha büyük bir depreme de yol açabilir. Bunun bir kesintisi yok.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde, saat 18.11’de, 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANI: 2 MİNARE YIKILDI

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç "Bu daha şiddetliydi. İnsanlarımız ayaktaydı gündüz olduğu için iyi atlattık. 2 adet camimizin minaresi yıkıldı. Buğdaylı köyünde evlerin yıkıldığı belirtiliyor. Araçlarımızı oraya yönlendirdik. İlçe merkezimizde yıkım yok. Her hangi bir yaralanma yok. Sahada ekiplerimiz dolaşıyor" dedi.

TOKAT VALİSİ HATİPOĞLU: SAHA TARANIYOR

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada "Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Birkaç minare yıkıldığına dair duyum söz konusu. AFAD ekipleri de intikal halindeler. Olumsuz bir durum olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralı bilgisi şu an için yok. Eski mekanların yıkıldığına dair bilgiler var teyit edeceğiz onu da. Birazdan net bilgileri vereceğiz. Biz yolda hissettik ve aracı salladı. AFAD ekipleri sahayı tarıyor." ifadelerini kullandı.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI: MERKEZDE SIKINTI YOK

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu "Merkezde de çok ciddi hissedildi. Olayı yakınen takip ediyoruz. Şehir merkezinde ciddi bir durum yok. Şu anda binalarda bir sıkıntı gözükmüyor. Sulusaray'da binalarda ufak tefek sıkıntıların olduğu belirtiliyor. Oraya doğru yoldayız" dedi.

TOKAT DÜN GECE DE SALLANMIŞTI

AFAD verilerine göre, gece saat 01:06'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7, saat 02.35'te ise yine Sulusaray'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD: 2 KATLI BİR EV VE 5 AHIR İLE İLGİLİ İHBAR ALDIK

AFAD'dan yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı: Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki #deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.Gelişmeleri takip ediyoruz.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Tokat Sulusaray’da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 5,1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF’ın Tokat’tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA OLDU

Tokat Sulusaray'da 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 18.31 sularında oldu.

BAKAN ÖZHAKESİ: ÇALIŞMARI ANLIK OLARAK DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,"Tokat Sulusaray’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl müdürlüğü ekiplerimizi ve ilgili birimlerimizi bölgeye yönlendirdik, sahada çalışmaları anlık olarak dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD: İLGİLİ TÜM KURUMLAR TEYAKKUZ HALİNDE

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de meydana gelen deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili bütün kurumlarımız teyakkuz haline geçirilmiştir. Tokat ilimize; Sivas, Erzurum, Samsun, Çorum,Amasya Yozgat ilimize; Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir, Kırıkkale illerimizdeki AFAD ekipleri sevk edilmiştir. AFAD Başkanımız Vali Sn.Okay MEMİŞ, AFAD Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Daire Başkanı deprem bölgesine intikal etmektedir. Ekiplerimizin saha tarama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca depremin ardından etkilenen bölgelerdeki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca şunları ifade etti:

"Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat'ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat'ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat İli Gümüşsuyu Köyünde bir ev, Yelken Köyünde bir ev, Elmalıçiftliği Köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat İlinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas İlinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun."

TOKAT'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tokat Valiliği, Tokat'ta eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek." denildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...