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Topkapı Sarayı'nda gece turları yapılacak

Topkapı Sarayı'nda gece turları yapılacak
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Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana, tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açılacak.

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı'nı gece keşfetme imkanı sunan uygulama, yarın başlayacak. Yeni uygulama ile Topkapı Sarayı, her cumartesi 21.00-23.00 arasında gezilebilecek.

Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup yarın saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.

BİRÇOK BÖLÜMÜ DE GECE GEZİLEBİLECEK

Tarih meraklılarını geçmişte bir yolculuğa çıkaracak olan gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek.

Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebilecek.

Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebilecek.

Ziyaretçiler saraydaki gece turunda Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden ise İstanbul'u seyredebilecek.

Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek.

Etiketler topkapı topkapı sarayı gece turları
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