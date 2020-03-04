Torunlar’ın patronu hakkında vatandaşa Erdoğan’ın adıyla tehdit iddiası

Sahibi olduğu Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündeme gelen Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun’un Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e telefonda ettiği küfürden sonra bu kez de davalık olduğu Erdoğan Durmuş’a telefondan küfür, beddua ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını kullanarak tehdit ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Torunlar GYO’nun 2008 yılında yapımına başladığı Mall of İstanbul projesinin kurulduğu alandaki şahıs arazilerini ucuza kapatmak için direkt kendisi pazarlık yapmak yerine dönemin Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, arazileri belediye adına almak için pazarlığa oturmuş, şahısların satışı kabul etmemesi üzerine Yeniay, imar değişiklikleri ile şahıs arazilerini eğitim alanına dönüştürmüştü.

Arazi sahipleri imar izinleri iptal edilmesine ve değeri düşmesine rağmen arazilerini yine de satmaya yanaşmayınca bu kez devreye bir kamu kurumu olan TOKİ girmiş ve kamulaştırma tehdidiyle arazileri satın almıştı.

“Buraya kesinlikle okul yapılacak” sözüne rağmen TOKİ ucuza aldığı arazilere okul yapmayıp Mall of İstanbul’u yapan Torunlar’a devretmişti. Arazi sahipleri ile ilk pazarlığa oturan Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, başkanlıktan ayrılınca Torunlar’ın yönetim kuruluna girmişti. Bu hülleli satış üzerine kandırıldıklarını anlayan arazi sahipleri satış iptal davası açmışlardı.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, konu ile ilgili haberler geçen yıl basında çıkıcınca Torunlar şirketi adına Metin Karakoç, Mayıs 2019 tarihinden sonra dava açan arazi sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlamış ama görüşmeler uzayınca konuyu yüz yüze görüşmek üzere Torunlar GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun’la görüşmek için randevu talebinde bulunan davacı Edoğan Durmuş, bir süre sonra kendisini cep telefonundan arayan Mehmet Torun’un kendisine hakaret, beddua ve Cumhurbaşkanı ile tehdit ettiğini öne sürürek hem CİMER’e hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK İSTEDİ’

Erdoğan Durmuş’un avukatı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda müvekkili ile Mehmet Torun’la arasında geçen diyaloğa ilişkin şu bilgileri veriyor:

“Müvekkilim ve ailesi ile Torunlar GYO ve bu şirketin sahiplerinden Mehmet Torun arasındaki ihtilaflar sebebiyle, şüpheli Mehmet Torun, şirket yöneticilerinden Metin Karakoç’u görevlendirerek Mayıs 2019 tarihi itibarıyla uzlaşma görüşmeleri yapmışlardır. Bu görüşmeler, çok fazla uzayıp, iyi niyetli, dürüstçe ve samimi olmaktan uzaklaşınca, müvekkilim, bizzat patronlardan Mehmet Torun’u arayarak, ‘Bu konu niye bu kadar uzatılıyor, uzatılacak nesi var, bunu niye yüzyüze görüşmüyoruz’ demek ihtiyacı duymuştur.

Bu sebeple suç tarihinde, müvekkilim Torunlar GYO şirketini arayarak, Mehmet Torun ile dava ve şikâyetlerini yüz yüze görüşmek, hakkını bir an evvel elde etmek amacıyla randevu talep etmiştir. Sekreterlik tarafından “Biz sizi arayalım’ denmiştir. Sonrasında sekreterlik bir cep telefonu numarasından müvekkilin 0532 543…. No’lu telefonunu arayarak Mehmet Torun’u bağlamıştır.

Müvekkilim bu sırada yanında bulunan ve kendilerini de ilgilendiren hak sahiplerinden Yüksel Durmuş, Mustafa Durmuş ve 3. şahıs… da konu hakkında Mehmet Torun’un ne diyeceklerini duymaları için cep telefonunun hoparlörünü açarak konuşmaya başlamıştır. Ancak, Mehmet Torun, müvekkilime karşı çok kaba, yüksek perdeden aşağılamaya, hor ve düşük göstererek azarlar ve paylarcasına, devamında hakaret, tehdit ve beddualarla telefonu müvekkilin suratına kapatmıştır.

‘ALDIMSA PARASIYLA ALDIM’

Şöyle ki; şüpheli Mehmet Torun, yüz yüze görüşmek için konuyu kısaca açıklayan ve randevu talep eden müvekkile hitaben, ‘Ne hakkı talep ediyorsunuz, ben sizden yer mi aldım, aldımsa paramla aldım. Siz neyin peşindesiniz, siz kimsiniz, kendinizi ne sanıyorsunuz, şerefsizler. Siz dolandırıcısınız, Allah sizin belanızı versin, senin ismini Cumhurbaşkanı’na özel olarak vereceğim. O sana gerekeni yapacak, görürsün sen’ gibisinden hakaret, aşağılama ve Cumhurbaşkanı’nın hışmına uğratma, zarar verdirme ve başına bir şey getirtme tehdidinde bulunmuştur.”

‘EMLAKÇI CEMAL DE TEHDİT ETTİ

Suç duyurusunda tehdit ve hakarete uğradığını öne süren Erdoğan Durmuş’un, 13.09.2019 tarihinde CİMER’e şikâyet konusu olarak başvuru yaptığı anımsatılan suç duyurusu dilekçesinde “Emlakçı Cemal” adında birisi tarafından tehdidi konusu ise şöyle yer aldı:

“Yine 15.02.2020 Cumartesi akşamı saat 19.30 sularında ve akşam karanlığında, müvekkilin evi önünde kendisini emlakçı Cemal olarak tanıtan, gözlerine kadar inen kapişonlu koyu renk parkası sebebiyle yüzü seçilemeyen 170-180 cm. arası boylarında esmer bir kişi, müvekkile hitaben ‘Torunlara karşı açtığın dava ve şikayetleri geri çek, senin için ve ailen için iyi olmayacak’ şeklinde müvekkili tehdit ederek uzaklaşmıştır.”



