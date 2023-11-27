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Trabzon'da 2 kişi dalgaya kapıldı

Trabzon'da 2 kişi dalgaya kapıldı
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Trabzon'da fırtına sonucu yükselen dalgalara kapılan 2 kişi kayboldu.

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılan 2 kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ilçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

Etiketler trabzon dalga kayıp
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