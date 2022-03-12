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Trafiğe kapatılan Unkapanı Köprüsü açıldı

Beyoğlu ile Fatih'i birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü, bağlantı köprüsünde ayrılma nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Beyoğlu ile Fatih’i birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasında yaşanan ayrılma nedeniyle dün bir süre trafiğe kapanmıştı. Bugün de bağlantı noktasında açılma olduğu ihbarıyla olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü, bir saat araç trafiğine kapatıldı. Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası açıklığın normal seviyede olduğunun belirlenmesi ile Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, “Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi" denilmişti.

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