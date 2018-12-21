Danimarka vatandaşı olmak için bunu yapmanız gerekiyor
Danimarka vatandaşı olmak için bunu yapmanız gerekiyor
YSK üyelerinin görev süreleri uzatılıyor
YSK üyelerinin görev süreleri uzatılıyor
Trafik cezalarıyla ilgili yeni gelişme
Trafik cezalarıyla ilgili yeni gelişme
İşte tüm çalışanları ilgilendiren maaş hesaplaması
İşte tüm çalışanları ilgilendiren maaş hesaplaması
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
İlçe emniyet müdürü gözaltına alındı
Eski bakan cinayetinde karar çıktı
Eski bakan cinayetinde karar çıktı
Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Aralık 2018 20:33

Trafik cezalarıyla ilgili yeni gelişme

Trafik para cezaları hakkındaki yasa tasarısı Meclis'e sunuldu.

Trafik cezalarıyla ilgili yeni gelişme
A+ A-

Trafik para cezaları 2019'da yeniden değerlendirme oranında arttırılmaksızın uygulanacak. Köprü geçiş cezaları varsa itiraz ve davalardan vazgeçilmesi şartıyla affedilecek. Cezaları tahsil edilenlere 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde 31 Mart 2019 tarihine kadar paraları iade edilecek.

Vergi alacaklarını yeniden yapılandıran ancak ödeme yapmadığı için bu hakkını kaybedenlere de yeniden bir imkan tanınacak.

Öte yandan Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelen ilk bilgilere göre yasa teklifinde 10 madde yer aldı. 

madde , meclis , trafik cezası , yasa tasarısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM