Trakya'da kuraklık alarmı! Üreticiler tedirgin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan "2020 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu"na göre, kurak bir yıl geçiren Anadolu'da kasım ayı yağışları, kasım ortalamalarına göre yüzde 49 azaldı.



Yine rapora göre özellikle azalan yağışlardan en çok etkilenen bölgelerin başında Trakya Bölgesi geliyor. Edirne'de kasım ayı yağışları normale göre yüzde 96 azalırken, yağışları yüzde 60-80 oranında azalan komşu iller Tekirdağ ve Kırklareli'de de durum tarımsal üreticileri korkutuyor.

'Tarımsal kuraklık' tehlikesi her geçen gün artan Edirne ve Kırklareli'de umut, 'besleyici' yağmurlara çevrildi. Peki son yılların en kurak döneminin yaşandığı Türkiye'de çiftçiler bu durumdan nasıl etkileniyor? Aşırı kuraklık beraberinde tarımsal alanda kıtlık mı doğuracak? Edirne Ziraat Odası Başkanı ve Kırklareli Ziraat Odası Başkanı, ntv.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

GEÇEN YIL DA KURAKLIK VARDI, GÖZLER YENİ YAĞIŞLARDA

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçinin gözünün de kulağının da önümüzdeki dönem için umut edilen yağışlarda olduğunu söyledi.



Beklenen yağışların uzun süre bölgeye gelmemesi durumunda kayıpların oldukça büyük olacağını açıklayan Arabacı, önceki yıl da kuraklık etkisi ile mücadele ettiklerini söyleyerek, ''İyi bir yağış almalıyız ki verim oranımız artsın. Eğer bu yağışları almazsak da ürünlerimizin hepsinin olumsuz anlamda etkilenmesi kaçınılmaz'' dedi.



Öte yandan Arabacı, buğday ve ayçiceğinin ihtiyacı olduğu dönemlerde yağış aldıklarında, dönem kurak geçse dahi verimlilik oranının tatmin edici bir orana ulaşacağını ifade etti.



TARLADAKİ ÜRÜNÜN İHTİYACI ARALIKLI YAĞMUR

Özellikle önümüzdeki öneme ilişkin bir yağış beklediklerini ifade eden Arabacı, ''Mart ve nisan gibi de bir yağış almamız lazım. Aslında belirtli aralıklarla yağış almış olsak, verim güzel olur'' ifadelerini kullandı.

Edirne'de kasım ayında yağışlar normale göre yüzde 96 düştü. Kent geçen ay sadece 4 gün yağış aldı, bu yağışlarda metrekareye düşen yağış ise 4,4 kilogram olarak ölçüldü.

''KISA ZAMAN İÇERİSİNDE YAĞIŞA İHTİYAÇ VAR''

Bölgedeki ekinlerin beslemesinin tek yolunun yağış olduğunu söyleyen Arabacı, sözlerine şu şekilde son verdi:

''Ekilen buğdaylar hala yağış bekliyor. Toprak üzerine çıkmayan buğdaylarımız var, kısa zaman içerisinde yağışa ihtiyacı var. Edirneli çiftçinin gözü de umudu da ürünlerini besleyici yağışlarda."





YAĞIŞ ORANI GÜN GEÇTİKTE AZALDI

2018 yılı yaz döneminde metrekareye 172 kilogram, 2019 yılında 119 kilogram yağış düşen Edirne, bu yaz mevsiminde ise 50 kilogram yağış aldı.

Bu yıl haziran ayında metrekareye 48 kilogram yağış alan kente temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise çok az yağış düştü.



''BİR AN ÖNCE YAĞIŞ ALMALIYIZ''

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kuraklığın etkisini belirgin oranda hissetiklerini söyleyerek bölgenin soğuğa ihtiyacı olduğunu ve toprağının da bir an önce yağış alması gerektiği belirtti.

''KURAKLIK ETKİSİNE BİR DE CÜCE HASTALIĞI EKLENDİ''

Çiftçinin kuraklık etkisine karşı oldukça tedirgin olduğunu ifade eden Şaylan, ''Balkanlar'a dönük tarafımız daha soğuk olduğu için orada ekim işlemi daha erken yapılır. Ancak orada da kuraklık ve aşırı sıcaktan kaynaklı cüce hastalığı başladı'' dedi.

Şaylan, bölgede kuraklığın had safhada olduğunu ve bir de buna cüce hastalığının eklendiğinde verimin güç geçtikçe düştüğünü açıkladı.

ÜRÜNLERE PANDEMİ ETKİSİ

Özellikle buğday, arpa ve yulafta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Şaylan, ''Kuraklık nedeniyle ürünlerimizde stres var. Ürünlerimizin üşümesi, donması gerekiyor ki tam verimlilik alalım. Pandemi dönemindeyiz, hiçbir ülke bu dönemde ihracata yanaşmıyor, ürettiğini satmak istemiyor. En ufak hasat kaybında büyük sıkıntı yaşabiliriz'' dedi.

''YÜZDE 30-50 ORANINDA KAYBIMIZ VAR''

Ziraat Odası'ndaki görevinin yanı sıra bölgede çiftçilik yaptığı açıklayan Şaylan, ''Geçen sene de kuraklık nedeniyle kayıp yaşadık ancak bu sene geçen seneden daha büyük kayıp yaşayacakmış gibi duruyor. Şu an bile yüzde 30-50'lik buğday kaybımız var'' ifadelerini kullandı.