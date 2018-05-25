TSK'dan flaş SoloTürk açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) SoloTürk ile ilgili olarak, "Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir" açıklaması geldi.

TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklama şöyle:

"1-SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının icra ettikleri hava gösterileri TSK tarafından yapılan yıllık planlamaya göre icra edilmektedir. 12 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, planlanan bazı hava gösterileri ertelenmiştir.

2-Planlamalarda yapılan değişiklikler SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları internet sitelerinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

3-Yapılan planlamaların basında konuyla ilgili olarak yer alan haberlerle ilgisi bulunmamaktadır. Hava gösterileri önümüzdeki dönemde de planlandığı şekilde icra edilmeye devam edilecektir."

Türk Yıldızları'na Muharrem İnce ile hatıra pozu cezası