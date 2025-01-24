TSK’ya dönüş davasını geri çeken teğmenden olay iddia

İstanbul'da Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterdiği için ihraç edilen ancak ihraç kararının ardından TSK’ya dönme davasını geri çeken Recep Ayar "Harp Okulunda bir yapı var" dedi.

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım 2023’te Atatürk’ü anma töreninde yakasını Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmene tepki gösteren ve ilerleyen süreçte TSK’dan ihraç edilen Recep Ayar TSK’ya dönüş davasını geri çekmişti.

Ayar davasını neden geri çektiğine dair uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak iddia ve açıklamalarda bulundu.

TELE1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Ayar, Harp Okulunda azınlık da olsa bir yapının olduğunu bu durumu üstlerine bildirmelerine rağmen bir işlem yapılmadığını belirtti.

Geri dönme kararından vazgeçmesinin bir anlık öfke ya da kırgınlık sonucu oluşmadığını belirten Recep Ayar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şuna inanırım ki devletin kestiği kol acımaz. Ancak, bizlerinkini devlet mi kesti, buna hiçbir zaman emin olamadım, ömrümün geri kalanında da olur muyum bilmiyorum. Şunu biliyorum, inandığım bir değer uğruna çocukluk hayalim olan yıldızlarımla diyet ödedim. Bir daha olsa yine öderim. Ömrünü devlet için harcamış bir önderin yanında, ben çocukluk hayalimden olmuşum, çok önemli değil. Başıma bu olay geldiyse yaradanın kulu için bir bildiği vardır dedim ve bundan da alacağım dersler olduğuna inandım. İnsanlar açısından bu hareketim mücadeleden vazgeçmek olarak algılanabilir, çok da normaldir. Ancak yaşadığımı, yaşayan bilir. Süreç esnasında şunu farkettim ki, bizler için mücadele eden insanlar hep bu devlete gönülden bağlı sivil kimseler yahut yüksek karakterli emekli, Ergenekon, Balyoz, Atabeyler operasyonları gibi FETÖ operasyonlarında hedef olmuş komutanlarım oldu. Bu zamanlarda da Yeni Şafak ve Akit’in o komutanlarım hakkında yazdıkları da bugünleri çok andırmaktadır.”

‘ÜNİFORMAMA ÇAMUR ATTIRMADAN SİLAH ARKADAŞLARIMI SAVUNACAĞIM’

Mesleğine olan bağlılığının zedelendiği noktada devlete sunacağı faydadan endişe duyduğunu ifade eden eden Recep Ayar sözlerine şöyle devam etti:

“Size sahip çıkılmayan bir sistem içinde büyük bir coşkuyla işinize devam edebilmek, ne yazık ki ekran başında yorumlamak kadar kolay olmuyor. Yapabilen arkadaşlarıma da saygım sonsuzdur. Ancak ben, coşkumun zedelendiği yerde, devlete sunacağım faydadan endişe duyduğum için devlet kasasına yük olmayı kendime uygun görmedim. Göreve devam ederken göreceğimi tahmin ettiğim baskılar ve mimli bir Subay olacak olmak zannediyorum ki inandığım doğruları komutanı olacağım birliklere verimli bir şekilde aktarmamın ve görevimi ifa etmemin önüne geçerdi. 19 Mayıs’ta bandırmadan indikten sonra üniformasını çıkaran Mustafa Kemal’den feyz aldım. Bundan sonra, fikirlerimi ve doğrularımı sivil olarak, en azından üniformama bazı odaklara çamur attırmadan, dile getirip bizi savunan komutanlarım gibi silah arkadaşlarımı savunacağım. Siyasi bir emelle bunu yaptığımı düşünen entrikavari zihinlere de kötü bir haberim var ki, beni hiçbir zaman ‘Teğmen Çelebi’ gibi sıvı formda göremeyecekler.”

Kendilerini tanımadıkları halde bazı gazete ve gazetecilerin haklarında karalama kampanyası yaptığı ve bu duruma TSK’dan bir tepki gelmediğini belirten Recep Ayar şunları kaydetti:

“Garip olan şu; Yeni Şafak, Akit gibi medya gruplarının istediği gibi ordu içinde ‘kendilerinden’ olmayanları karalayabilme cüretleri ve bunda başarılı olmalarına TSK üst kademesinin müsaade etmesi. TSK kendisine dışarıdan gelebilecek bir magazini kabul edecek bir kurum değildir, olmamalıdır da. Ancak bu orduya gönül vermiş gençlerin, bir bina içinde masasında oturup kafasına göre kalem sallayan şahıslar tarafından bu denli karalanabilmesini ve komutanlarımızın bize sahip çıkmamasını anlamak mümkün değil. Bu insanlar Cumhurbaşkanını bile yanıltarak bu süreçleri bu aşamalara kadar getirdiler.

Tele1