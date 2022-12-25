TÜİK, ilk kez ''göç etme'' nedenleriyle ilgili veriler paylaşacak

Türkiye İstatistik Kurumu, salı günü yayınlanacağı veriler arasında ilk kez "iç göç etme" nedenlerini sunacağını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı yazılı açıklamayla, ilk kez 'göç etme nedeni' istatistiklerini paylaşacağını duyurdu. Veriler 27 Aralık Salı günü '2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması'nın sonuçları ile birlikte yayınlanacak.

Devlet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılından itibaren, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) baz alınarak üretilen ülke içi göç bilgileri kapsamında, yapılan ilave çalışmalar neticesinde, 'Göç Etme Nedeni' bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretildiği belirtildi.