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Tunceli'de 'canlı bomba' krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de jandarma, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale ederken, kadının canlı bomba olmadığı öğrenilince 2 jandarma görevlisi açığa alındı.

Cumhuriyet Caddesi’nde öğle saatlerinde iki jandarma personeli, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Kadın, etkisiz hale getirilmek için yere yatırılıp, başına silah dayandı.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI
Çevredekiler, ismi açıklanmayan kadının masum olduğunu söyleyip tepki gösterince jandarma havaya ateş açarak, yaklaşılmasına izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki jandarma personelini gözaltına aldı.

 2 JANDARMA PERSONELİ AÇIĞA ALINDI
Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemleri süren iki jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı.

Etiketler jandarma tunceli canlı bomba
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