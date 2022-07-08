Türk sinemasının acı günü: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Babam ve Oğlum, En Uzun Gece, Çırak ve Ahlat Ağacı gibi yapımlarda yer alan Sencar Sağdıç, 68 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir Kısa Film Festivali, Twitter hesabından Türk sinemasının sevilen ismi Sencar Sağdıç’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sencar Sağdıç, Babam ve Oğlum, Düşler ve Yokoluşlar, Kosmos, Vay Başıma Gelenler, Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Çırak, Ahlat Ağacı, Yol Kenarı, En Uzun Gece gibi birçok filmde yer aldı. 68 yaşında hayatını kaybeden Sağdıç, son olarak İbrahim Büyükak’ın yazım yönettiği İlginç Bazı Olaylar isimli dizide rol aldı.

İzmir Kısa Film Festivali, Sağdıç’ın vefatını şöyle duyurdu:

“Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar ağabeyimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız.”

SENCAR SAĞDIÇ KİMDİR?

Sencar Sağdıç, 1954 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğdu. “Korkuyorum Anne”, “Beş Vakit”, “Babam ve Oğlum”, “Düşler ve Yokoluşlar, Kosmos, Zerre, Görünmeyen, Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru, Son Kuşlar, Ben O Değilim, Vay Başıma Gelenler, Hadi İnşallah, Kardeşim Benim, Albüm, Çırak, Ahlat Ağacı, Yol Kenarı, En Uzun Gece, Zuhal gibi önemli sinema filmi projelerinde rol aldı.