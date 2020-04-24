Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Ensar Vakfı yöneticisi atandı

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre birçok kuruma atamalar gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

TTK’YA ENSAR VAKFI YÖNETİCİSİ

Karara göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Yaramış atandı. Yaramış’ın Ensar Vakfı Afyon Yönetim Kurulu Üyesi olması dikkat çekti. Yaramış Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 10 Mart 2018’teki olağan genel kurulunda üye olarak yönetim kuruluna girdi.