Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Türker İnanoğlu'nun vefatına dair haberlerin yayılmasının ardından, gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından İnanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türker İnanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cüneyt Özdemir'in açıklaması şu şekilde: "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım.