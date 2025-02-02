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Türkiye bunu da gördü: Erdoğan'ın adı Gazi Recep Tayyip Atatürk olsun teklifi

Türkiye bunu da gördü: Erdoğan'ın adı Gazi Recep Tayyip Atatürk olsun teklifi
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Milat Gazetesi'nin yazarı Galip İlhaner sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan için "Erdoğan'ın soyadı Atatürk olsun" teklifinde buluundu.

Milat Gazetesi yazarı Galip İlhaner, sosyal medyada tepki çeken skandal bir paylaşımla gündeme geldi.

İlhaner, X hesabında Erdoğan'ın soyadının değişerek Atatürk olmasını söylediği paylaşımlar yaptı.

Galip İlhaner paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal'e verilen Atatürk soyadı, 100 yıl dolduğu için geri alınmalı ve Recep Tayyip Erdoğan'a verilmelidir.
Her 100 yılda bir ATATÜRK soyadı, 100. Yılın liderine verilmelidir.
ATATÜRK soyadı teamül haline getirilmelidir.
1. Yüzyılın lideri : Gazi Mustafa Kemal Atatürk
2. Yüzyılın lideri : Gazi Recep Tayyip Atatürk"

Bir diğer paylaşımında ise takipçilerinin isim seçmesini istedi. Paylaşımda şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a,
1. Atatürk soyadı verilmeli
2. Gazi ünvanı verilmeli
3. Mareşal ünvanı verilmeli
***
Sizce hangisi verilmeli
***
Devlet Bahçeli de 15 Temmuz 2. Kurtuluş Savaşındaki başarısından dolayı, Gazi ünvanını hak ediyor."

Milat Gazetesi'nin yazarı Galip İlhaner sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan için

Etiketler recep tayyip erdoğan mustafa kemal atatürk Devlet Bahçeli milat gazetesi galip ilhaner
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