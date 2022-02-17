Türkiye genelinde dev operasyon: 2 bin 398 gözaltı var!
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonda 2 bin 398 kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Ülke genelinde yapılan 'Aranan Şahıslar' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 398 kişi yakalandı.'' denildi.
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